Die Kriminalpolizei bittet mit der Veröffentlichung eines Fotos um Mithilfe bei der Suche nach der 17-jährigen Sharleen Boguslawski. Die Jugendliche wird seit Donnerstag, den 5. Mai vermisst. Die Jugendliche, die in Marienfelde wohnt, ist psychisch erkrankt und suizidgefährdet und war in einem Krankenhaus in Wedding in stationärer Behandlung.

Gegen 16.15 Uhr soll die Vermisste die Klinik verlassen haben und konnte seitdem nicht mehr angetroffen werden. Sharleen ist etwa 156 cm groß und von kräftiger Statur. Am Donnerstag war sie mit einer schwarzen Hose und einer grünen Trainingsjacke gekleidet. Ein Mobiltelefon, Ausweispapiere oder Geld hat sie nicht dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit dem 5. Mai 2022 gesehen oder hatte Kontakt mit ihr?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473445 entgegen.