Aus „Pantin“ wird „Pantine“: Französische Stadt gendert ihren Namen

Es war eine Überraschung für die Einwohner der französischen Kleinstadt. Ihr Bürgermeister verkündete die Änderung des Stadtnamens in einer Neujahrsansprache.

Die französische Stadt Pantin wird im Bemühen um „die Gleichheit zwischen Frauen und Männern“ nun ein Jahr lang „Pantine“ heißen. Dem Namen des Vororts nördlich von Paris werde ein ‚e‘ hinzugefügt, erklärte der sozialistische Bürgermeister Bertrand Kern in einem Video, das am Montag im Onlinedienst Twitter veröffentlicht wurde. „Wir wollen ein Bewusstsein schaffen“, sagte er. Im Französischen drückt ein „e“ am Wortende oft aus, dass es sich um die weibliche Form handelt.

Frauen bleiben „schlechter bezahlt als Männer“, verböten sich bestimmte Berufe und ihr Platz im öffentlichen Raum werde „von Männern nicht immer gut akzeptiert“, führte Kern fort. Dem Bürgermeister zufolge würden mit dieser symbolischen Änderung die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen sowie „die Gewalt gegen Frauen“ verurteilt.

Entlang des Ourcq-Kanals zwischen Paris und der Stadt werden die dort aufgestellten riesigen Buchstaben, die den Namen Pantin bilden, nun mit einem ‚e‘ am Ende versehen. Ansonsten bleibt die Änderung jedoch symbolisch: Es gibt weder ein neues Schild am Ortseingang noch wird der Stadtname in der offiziellen Korrespondenz geändert. Eine solche Änderung müsste bei der entsprechenden Behörde eingereicht und geprüft werden.