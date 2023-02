Café Moskau in Berlin heißt kurzzeitig Café Kyiv

Das Berliner Café Moskau an der Karl-Marx-Allee heißt jetzt für eine Weile Café Kyiv. Am Montag findet dort eine ganztägige Kunstaktion statt.

Aus Protest gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr ist das bekannte Berliner Café Moskau an der Karl-Marx-Allee kurzzeitig in Café Kyiv (Kiew) umbenannt worden. Am Montag sollen dort im Rahmen einer Kunstaktion den ganzen Tag Workshops, Diskussionen, Salons und Kultur stattfinden. „Es geht um Freiheit, Europa, Sicherheit und den Wiederaufbau“, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Der neue Namen war da schon zu sehen. Betont wurde, das Café trage seinen Namen aus historischen Gründen, eine aktuelle Verbindung zu Russland gebe es nicht.

Schon am Donnerstag, dem Vortag des Jahrestags, wollten Friedensgruppen am Brandenburger Tor abends ein Peace-Zeichen aus Kerzen mit einem Durchmesser von zehn Metern aufbauen. Sie forderten „den Rückzug des russischen Militärs aus der Ukraine“ und einen „Abbruch des Aufrüstungsprogramms der Bundesregierung“.