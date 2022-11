Rache: Inderin tötet zusammen mit Sohn ihren Ehemann und zerhackt ihn

Der Mann soll den Schmuck der Frau verkauft und das Geld seine Ex geschickt haben. Daraufhin klügelte sie einen perfiden Mordplan aus.

In Indien soll eine Frau zusammen mit ihrem Sohn ihren Ehemann ermordet haben, nachdem dieser ihren Schmuck verkauft und das Geld seiner Ex-Frau und deren acht Kinder geschickt hatte. Die beiden wurden in der Hauptstadt Neu Delhi festgenommen und hätten die Tat gestanden, berichteten indische Medien wie der Fernsehsender NDTV und der Indien Express am Montag unter Berufung auf die Polizei.

Die Frau und ihr Sohn aus früherer Ehe haben den Berichten zufolge im Juni Schlaftabletten in das Getränk des Mannes gemischt, der daraufhin das Bewusstsein verlor. Anschließend hätten sie ihn getötet, die Leiche in Stücke zerhackt und diese zeitweise in einem Kühlschrank aufbewahrt, bevor sie sie entsorgten. Die Polizei habe einige der Körperteile gefunden, hieß es weiter.