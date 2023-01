Aus Regensburg geflüchteter Mörder in Frankreich gefasst Bei einem Anwaltsgespräch gelingt einem verurteilten Mörder in Regensburg die Flucht. Mehr als 150 Hinweise gehen zu dem Flüchtigen ein. Nun wurde er gefasst. dpa

Polizisten suchen nach der Flucht in Regensburg nach dem 40-jährigen Mörder. dpa/Armin Weigel

Regensburg -Nach der Flucht eines verurteilten Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg ist der Mann wieder hinter Schloss und Riegel. Der 40-Jährige sei Fahndern in Frankreich nahe der deutschen Grenze ins Netz gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor waren mehr als 150 Hinweise auf den Mann eingegangen. Nach Infor­mationen der Bild-Zeitung erfolgte der Zugriff aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Straßburg im Elsass.