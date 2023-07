Nach mehrfachen Andeutungen und einiger Geheimniskrämerei hat Twitter-Chef Elon Musk angekündigt, dass die Plattform offenbar schon bald einen neuen Namen bekommen wird. Der weltweit von über 300 Millionen Nutzern verwendete Kurznachrichtendienst solle bald nur noch „X“ heißen. Auch der namensgebende blaue Vogel – immerhin seit über 15 Jahren das Logo der Plattform – soll demnach ersetzt werden.

Am Montag wurde bereits das offizielle Profil von Twitter umbenannt. Das Logo des Unternehmens zeigt nun ein schlichtes weißes X auf schwarzem Grund. Zudem wurde der Buchstabe auf die Firmenzentrale in San Francisco projiziert, wie Musk selbst über sein Profil bekanntgab.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Twitter: Umbenennung zu X trifft auf Unverständnis

Mit einer Umbenennung von Twitter würde Musk eine profitable Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert einfach fallenlassen. Das Vorhaben schließt sich in eine Reihe unbeliebter Entscheidungen ein, die der Technikmogul seit der Übernahme des Konzerns getroffen hat. Bekannte Gesichter der Branche zeigten sich am Montag offen kritisch gegenüber dem geplanten Neustart.

Die ehemalige Twitter-Managerin Esther Crawford etwa verspottete Musk auf dessen eigener Plattform: „Corporate Seppuku: Zerstörung des eigenen Produkts oder der eigenen Marke“, schrieb die einstige Vertraute des Milliardärs. „Wird in der Regel von einer neuen Geschäftsführung aus Sparzwang begangen, weil sie das Kerngeschäft nicht versteht oder sich nicht für das Wohl der eigenen Nutzer interessiert.“

Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Er brachte den Online-Dienst im Frühjahr bereits in ein neues Unternehmen mit dem Namen X Corp. ein. Auch die Website der Plattform könnte Beobachtern zufolge bald von twitter.com zu x.com wechseln.

Neustart mit Künstlicher Intelligenz: Twitter soll „App für alles“ werden

Musk hatte schon früher behauptet, er wolle Twitter zu einer Plattform mit dem Namen X ausbauen. Entstehen soll eine Art „App für alles“ mit zahllosen Funktionen nach dem Vorbild ähnlicher Plattformen wie etwa WeChat in China.

Die derzeitige Geschäftsführerin Lina Yaccarino verkündete am Montag, es gebe „absolut keine Grenzen“ für den offenbar auch mittels Künstlicher Intelligenz (KI) vorangetriebenen Neustart: „X ist der Weg in die Zukunft mit unendlicher Interaktivität in den Bereichen Audio, Video, Nachrichten und Zahlungsverkehr. Angetrieben durch KI wird X uns alle auf eine Weise verbinden, die wir uns gerade erst vorstellen können.“