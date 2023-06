Digitale Welten gestalten: Neuer Ausbildungsberuf ab August wählbar

Virtuelle Anwendungen werden immer beliebter – auch in Deutschland. Um diese zu erschaffen, braucht es spezielles Wissen. Ein neuer Ausbildungsberuf soll nun entsprechende Fachkräfte anlernen.

Wer eine Ausbildung sucht und Interesse an virtuellen Welten hat, kann ab August Gestalter für immersive Medien werden. Drei Jahre dauert die neu geschaffene duale Ausbildung laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Immersiv – das kommt von dem Begriff Immersion, was so viel wie „eintauchen“ bedeutet. In diesem Fall also ein Eintauchen mithilfe von Medien in eine interaktive Welt, zum Beispiel per Virtual Reality.

In diesen Branchen kann der Beruf ausgeübt werden

Die künftigen Gestalterinnen und Gestalter immersiver Medien lernen in der Ausbildung virtuelle Welten zu erschaffen. Dazu gehört etwa auch, 3D-Modelle und Animationen zu erstellen und Klangwelten zu konzipieren. Weil viel in Projektteams gearbeitet wird, sind für den Beruf gute Kommunikationsfähigkeiten wichtig.

Am Ende der Ausbildung beweisen die Absolventen mit einem eigenen Projekt, dass sie selbstständig immersive Medien gestalten und produzieren können. Einsatzbereiche gibt es zum Beispiel in Unternehmen mit virtuellen Produktionen, Fernsehanstalten, Werbeagenturen oder in der Games-Branche.