In Wiesbaden ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben noch am Tatort festgenommen.

Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft: Ein Toter und drei Schwerverletzte

Nach einer Auseinandersetzung in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft am Freitagabend ist nach Polizeiangaben ein Mann gestorben. Demnach wurden bei dem Vorfall im Ortsteil Mainz-Kastel zudem zwei Frauen im Alter von 31 und 44 Jahren und ein weiterer Mann schwer verletzt. Der verletzte Mann sei noch am Tatort festgenommen worden.

Den Angaben zufolge war die Polizei gegen 20.50 Uhr alarmiert worden. Am Tatort fanden die Beamten zunächst die zwei schwer verletzten Frauen vor. Ein Tatverdächtiger hatte sich nach Angaben der Polizei in eine Wohnung der Flüchtlingsunterkunft zurückgezogen, wo ihn Spezialkräfte gegen 1.00 Uhr schwer verletzt festnehmen konnten. In der Wohnung hätten die Einsatzkräfte außerdem zwei unversehrte Kleinkinder sowie einen ebenfalls schwerverletzten Mann vorgefunden. Dieser sei trotz notärztlicher Versorgung verstorben.

Zum Hintergrund lägen „aktuell noch keine hinreichenden Erkenntnisse vor“, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten an.