Ausfälle bei der Berliner S-Bahn: Diese Linien sind am Sonntag betroffen

Auch am Sonntag kommt es im öffentlichen Nahverkehr in Berlin zu Einschränkungen. Wo müssen Fahrgäste heute umplanen?

Ein Zug steht an einer Berliner S-Bahnstation.

Ein Zug steht an einer Berliner S-Bahnstation. Sabine Gudath

Am Sonntag müssen sich Berlinerinnen und Berliner erneut auf Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn einstellen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilt, kommt es derzeit auf verschiedenen Linien zu Ausfällen, Umleitungen und Ersatzverkehr. Mehrere Linien sind betroffen.

Wegen eines Neubaus der südlichen Blumberger Damm-Brücke sind die S-Bahnen der Linien S5 und S75 zwischen den Stationen S Wuhletal und S Warschauer Straße seit 7 Uhr morgens und noch bis 17 Uhr unterbrochen. Wie die S-Bahn mitteilt, gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin: Diese S-Bahn-Einschränkungen bleiben noch länger bestehen

Bis Montag um 1.30 Uhr gibt es außerdem Schienenersatzverkehr für Züge der S2, S25 und S26. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Priesterweg und Südkreuz. Der Ersatzverkehr ist zwischen Attilastraße und Priesterweg eingerichtet. „Fahrgäste der S25 steigen bitte in beiden Fahrtrichtungen in Priesterweg in die S2 um, die Weiterfahrt erfolgt nach 4 bis 5 Minuten vom selben Bahnsteig gegenüber“, rät die S-Bahn weiter.

Bis zum Betriebsschluss am Sonntag ist zudem der Zugverkehr laut S-Bahn zwischen Ostbahnhof und Spandau/Grunewald verändert. Betroffen sind die S3, S5 und S7. An mehren Abschnitten ist der Takt verändert. Fahrgäste werden gebeten, die Fahrplanauskunft zu nutzen.

Noch bis zum 14. Juni besteht zudem kein S-Bahnverkehr zwischen Grünau/Spindlersfeld und Baumschulenweg. Das betrifft die S45, S46, S47, S8, S85 und S9. Auf einzelnen Abschnitten bestehe laut S-Bahn Ersatzverkehr mit Bussen sowie S-Bahn Pendelverkehr.