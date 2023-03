Ausflüger am Frühlingswochenende in Berlin und Brandenburg Frühlingshafte Temperaturen haben viele Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende ins Freie gelockt. Das Schloss Charlottenburg in Berlin war trotz ei... dpa

Berlin/Potsdam -Frühlingshafte Temperaturen haben viele Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende ins Freie gelockt. Das Schloss Charlottenburg in Berlin war trotz einiger Regenschauer gut besucht. Vor vielen Eisdielen der Stadt bildeten sich Schlangen. Auch die Eismanufakturen in Potsdam hatten gut zu tun, darunter die „Eismatrosen“ an der Langen Brücke. Zahlreiche Radfahrer waren an der Havel unterwegs.