Ausflugsboot kentert in Indien – mindestens 22 Tote

Das Boot war überfüllt und es mangelte an Schwimmwesten. Bei einem Unglück in Indien sind mindestens 22 Menschen gestorben.

Neu Delhi -In Indien ist ein doppelstöckiges Ausflugsboot gekentert – mindestens 22 Menschen sind bei dem Unfall gestorben. Unter den Toten seien auch sieben Kinder, teilte die Regierung des betroffenen Bundesstaates Kerala laut dem örtlichen Fernsehsender NDTV am Montag mit. Die Ermittlungen der Unfallursache des Vorfalls am Sonntagabend dauerten noch an, hieß es von der Polizei.

Das Boot sei überfüllt gewesen und die meisten hätten keine Schwimmwesten getragen, berichtete die Tageszeitung Indian Express unter Berufung auf Überlebende. Viele Menschen in Indien können nicht schwimmen. Gegen den Bootsbesitzer würde ermittelt, hieß es. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Rettungskräfte ziehen das überfüllte Boot an Land. AFP

Die örtlichen Behörden kündeten eine Entschädigung von je einer Million Rupien (rund 11.000 Euro) für die Familien der Opfer an. Auch Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen sein Beileid aus.