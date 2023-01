Ausgediente Weihnachtsbäume werden zu Energie Seit rund einer Woche sammelt die Berliner Stadtreinigung (BSR) Weihnachtsbäume ein, die ihren Zweck erfüllt haben. „Die Bäume werden nach der Entsorgung mit... dpa

Berlin -Seit rund einer Woche sammelt die Berliner Stadtreinigung (BSR) Weihnachtsbäume ein, die ihren Zweck erfüllt haben. „Die Bäume werden nach der Entsorgung mit Spezialmaschinen geschreddert und das Schreddergut anschließend in Biomassekraftwerken verwertet“, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung. Am Donnerstag machten die Mitarbeiter unter anderem in Hohenschönhausen einen Halt.