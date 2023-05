Ausgefallener Bahnstreik: Falsche Anzeigen bei der Berliner S-Bahn

Der angekündigte Warnstreik bei der Bahn konnte abgewendet werden. Im Regionalverkehr kommt es am Montag dennoch zu Einschränkungen. In Berlin stiften falsche Anzeigen Verwirrung.

Während der Betrieb der Deutschen Bahn am Montagmorgen weitgehend planmäßig angelaufen ist, kommt es teilweise im Regionalverkehr zu Einschränkungen. Die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) teilte etwa mit, dass es teilweise zu Ausfällen komme. Davon seien vor allem Strecken in Brandenburg betroffen.

Von der Berliner S-Bahn hieß es, dass der Zugverkehr in Berlin weitgehend normal verliefe. Allerdings würden einige Züge für Montag und Dienstag noch fälschlicherweise als gestrichen angezeigt. Man arbeite derzeit an einer Lösung des Problems.

Leider werden einzelne S-Bahn-Fahrten für Montag und Dienstag fälschlicherweise noch als Ausfall angezeigt, wir arbeiten aktuell an einer Lösung des Problems. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) May 15, 2023

Nach Absage von Streik: 90 Prozent der Züge fahren laut Bahn nach Plan

Bei der Deutschen Bahn selbst lief der Betrieb am Montagmorgen nach eigenen Angaben weitgehend planmäßig an. Im Fernverkehr würden rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren, teilte eine Sprecherin mit. Der Regional- und S-Bahnverkehr laufe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weitgehend ohne streikbedingte Einschränkungen. Die EVG hatte den geplanten 50-stündigen Warnstreik am Samstag überraschend abgesagt.