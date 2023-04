Auslosung DFB-Pokal: Das sind die Halbfinal-Partien

Titelverteidiger RB Leipzig muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim SC Freiburg antreten. Das ergab die durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason vorgenommene Auslosung am Sonntagabend. Das Spiel wird am 2. oder 3. Mai ausgetragen. Im zweiten Halbfinale treffen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt aufeinander. Im vergangenen Jahr traf Leipzig im Endspiel auf Freiburg, gewann dort im Elfmeterschießen und sicherte sich den ersten großen Titel der Club-Geschichte.

Leipzig hatte sich am Mittwoch durch ein 2:0 gegen Borussia Dortmund für das Halbfinale qualifiziert. Dadurch blieb das Team von Trainer Marco Rose bereits im zehnten Pokalspiel nacheinander ungeschlagen. Gelingt erneut der Einzug in das Endspiel in Berlin am 3. Juni, wäre es das vierte Finale innerhalb von fünf Jahren.