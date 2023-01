Ausnahmezustand Silvester in Berlin: Angriffe mit Böllern auf Polizei und Feuerwehr

Einsatzfahrzeuge stehen in der Silvesternacht an der Kreuzberger Skalitzerstraße. Dort brannte ein Schuttcontainer.

Einsatzfahrzeuge stehen in der Silvesternacht an der Kreuzberger Skalitzerstraße. Dort brannte ein Schuttcontainer. dpa/Paul Zinken

Feuerwehr und Polizei in Berlin hatten in diesem Jahr an Silvester wieder deutlich mehr zu tun als in den beiden vergangenen Jahren - auch wenn ein Polizeisprecher von einer weitgehend übersichtlichen Einsatzlage im Laufe der Nacht sprach.

Allein seit Mitternacht war die Feuerwehr dem Sprecher zufolge zu Hunderten kleineren und größeren Bränden meist im Zusammenhang mit Pyrotechnik gerufen worden, darunter auch Wohnungs- und Balkonbrände. Zeitweise seien die Einsatzkräfte seit dem Ausrufen des „Ausnahmezustands Silvester“ bei 85 Notfällen gleichzeitig unterwegs gewesen.

Zudem gab es laut Polizei zahlreiche Angriffe auf Einsatzkräfte. Mindestens ein Feuerwehrmann sei dabei verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Zahl der Angriffe habe im Vergleich mit den Jahren vor der Corona-Krise deutlich zugenommen.

Schon vor Mitternacht hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun: Die Feuerwehr zählte am Abend innerhalb einer Stunde mehr als 40 Brandeinsätze. Zu einem Großeinsatz kam es in der Urbanstraße in Kreuzberg. Rund 70 Kräfte bekämpften dort zwischenzeitlich einen Kellerbrand in einem siebengeschossigen Wohnhaus. Elf Menschen, zwei Katzen und ein Hund seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit.

„7 weitere Personen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.“ Zwei Menschen seien ins Krankenhaus gekommen. Zur Schwere der Verletzungen und zur Brandursache wurde am späten Abend noch nichts bekannt. Nach einem Wohnungsbrand in der Lahnstraße in Neukölln musste laut einem Feuerwehrsprecher ein Mensch ins Krankenhaus. Inwiefern der starke Wind in der Silvesternacht die Situation erschwert und Brände begünstigt haben könnte, blieb zunächst unklar.

Auf Twitter informierte die Polizei im Minutentakt über ihre Einsätze. Die Beamten rückten aus wegen Schlägereien, Schüssen aus Schreckschusspistolen, Böller- und Raketenwürfen auf Passanten, Gebäude und Beamte.

Insbesondere nach Mitternacht habe die Einsatzdichte noch einmal zugenommen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe Verletzte gegeben. In der Gropiusstadt hätten einige die Scheiben eines Geschäfts „weggeböllert“, ein Mitarbeiter sei verletzt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Eintreffende Beamte seien mit Böllern „sprichwörtlich unter Beschuss genommen“ worden. Ein Beamter sei dabei ebenfalls verletzt worden. Andernorts berichtete die Polizei etwa von Flaschenwürfen auf die Beamten. Auch Rettungsdienste seien demnach angegriffen worden.

Ein Bus brannte vollständig aus, Menschen in Zoo geklettert, Pyro auf Passanten

In der Neuköllner High-Deck-Siedlung wurde ein Reisebus unter einer Überführung angezündet. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Nur unter Polizeischutz konnte die Feuerwehr löschen.

Im Stadtteil Tempelhof wurde ein Linienbus mit Pyrotechnik und einem Feuerlöscher beworfen. Dabei sei die Frontscheibe zerstört worden. Im Stadtteil Lichtenrade versuchten laut Polizei 60 bis 80 Menschen, ein Fahrzeug mit Feuerwerk anzuzünden.

Im Stadtteil Tiergarten waren vier Menschen in den Zoo geklettert und mussten von den Beamten herausgeholt werden. In Altglienicke standen der Polizei zufolge drei Kinder vor der Tür ihres Nachbarn, weil sich die Eltern zu Hause so sehr gestritten haben sollen. Auch dorthin rückten die Beamten aus.

In mehreren Stadtteilen wurden Passanten mit Pyro beworfen, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit rund 1400 Kräfte im Einsatz, rund drei Mal so viele wie an anderen Tagen. Die Berliner Polizei hatte zum Jahreswechsel 1100 zusätzliche Kräfte angekündigt.