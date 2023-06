Schauspieler Kida Khodr Ramadan hat sich eine Auszeit genommen, um an sich zu arbeiten.

Der deutsche Schauspieler Kida Khodr Ramadan gab erst vor Kurzem bekannt, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Vor knapp zwei Wochen verriet er, dass er eine Therapie macht, um in Zukunft gewisse Dinge richtigzumachen. Jetzt kommt raus: Der „4 Blocks“-Serienstar muss sich erneut vor Gericht verantworten, weil er angeblich seine Aggressionen nicht unter Kontrolle hatte.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe die Anwaltschaft Berlin gegen den Schauspieler Anklage erhoben, nachdem er im Januar 2023 in einem Berliner Supermarkt ausgerastet sein soll. Der Vorwurf: Er soll einen Angestellten bedroht haben. Zum weiteren Inhalt der Anklage wollte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage nichts sagen.

Kida Khodr Ramadan macht eine Therapie

Vor drei Wochen, also etwa eine Woche bevor er erklärt hatte, dass er eine Therapie macht, teilte Kida Khodr Ramada auf Instagram seinen Fans selbstkritisch mit, dass er sich eine Auszeit nehme. Er wolle sich reflektieren. Vor allem aber wolle er ein Vorbild für seine Kinder und alle anderen sein - weshalb er nun hart an sich arbeiten wolle.

Kida Khodr Ramadan war schon vorher mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weshalb die erneute Anklage umso brisanter ist. Im Februar 2022 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er mehrfach ohne Führerschein am Steuer eines Autos saß. Laut dem damals erhobenen Strafbefehl des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten musste Ramadan als Auflage außerdem 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zahlen.