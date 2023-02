Sergej Lawrow: Russland ist im Krieg wie einst gegen Hitler

In einer Rede präsentiert der russische Außenminister seine Sicht auf den Angriffskrieg seines Landes. Der Westen wolle Russland „auslöschen“, behauptet Lawrow.

Sergej Lawrow bei seiner Rede zum Tag des Diplomaten in Moskau. SNA/imago

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den Angriffskrieg seines Landes in der Ukraine mit den Kriegen gegen den französischen Feldherrn Napoleon und den einstigen Nazi-Diktator Adolf Hitler verglichen. „Immer lauter werden Rufe nach einer Zerstückelung unserer Heimat“, sagte Lawrow am Freitag bei einem Festakt zum Tag des Diplomaten. Wer konkret dazu aufrufe, erklärte der 73-Jährige nicht. Russland befinde sich aber in einem globalen Konflikt mit den USA, der EU und der Nato.

„Diejenigen, die versuchen, die gesamte internationale Agenda, die weltwirtschaftlichen Beziehungen und die ganze internationale Politik zu kontrollieren, haben sich entschlossen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen“, behauptete Lawrow. Man hätte sich dazu entschieden „die traurige Erfahrung Napoleons und Hitlers zu machen, indem sie offen das Ziel erklären, Russland auszulöschen oder maximal zu schwächen“.

Lawrow: Russland kämpft für „multipolare Weltordnung“

Russland, das die Ukraine vor fast einem Jahr angegriffen hat, stellt sich mit Blick etwa auf die Sanktionen der EU und USA immer wieder selbst als Opfer dar. Auch angesichts der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine behauptet Moskau, Russland solle angegriffen und zerstört werden. Der Westen hingegen betont, dass die Sanktionen und Waffenlieferungen lediglich den von Russland begonnenen Angriffskrieg stoppen sollen.

Anders als Minister Lawrow behauptet, hat niemand im Westen offen zu einer Zerstörung Russlands aufgerufen. Gleichwohl meinte der russische Chefdiplomat, dass Russland in der Konfrontation nicht nur Widerstand leiste, sondern gestärkt aus ihr hervorgehe und weiter das Ziel einer multipolaren Weltordnung verfolge.