Außenminister „singen“ auf Twitter die ukrainische Nationalhymne – Baerbock macht nicht mit

Mehrere Außenminister haben sich an einer Aktion auf Twitter/X zum ukrainischen Unabhängigkeitstag beteiligt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte am Donnerstag eine Zeile aus der ukrainischen Nationalhymne veröffentlicht und mehrere seiner Amtskollegen in dem Tweet markiert.

„Der Ruhm und der Wille der Ukraine sind noch nicht gestorben“, postete Kuleba auf Ukrainisch – die erste Zeile der Nationalhymne. Die isländische Außenministerin Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir war die erste, die antwortete: „Das Schicksal wird uns lächeln, Brüder der Jugend“, ergänzte sie. Auch der estnische Außenminister Margus Tsahkna, der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra, sein lettischer Amtskollege Gabrielius Landsbergis und der schwedische Außenminister Tobias Billström machten mit, weitere folgten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock antwortete trotz Markierung nicht auf Kulebas Tweet. Am Donnerstag schrieb sie jedoch im Internetdienst X, dass die Menschen in der Ukraine „uns mit ihrem Mut und unbändigen Willen zu einem Leben in Frieden daran erinnern, wie kostbar unsere Freiheit ist.“ Jeder Kriegstag sei eine „Verpflichtung an uns, alles dafür zu tun, dass die Ukraine so wie wir wieder in Frieden leben kann“.

Jeder Tag ist ein Tag zu viel. Jeder Tag ist eine Verpflichtung an uns, alles dafür zu tun, dass die #Ukraine so wie wir wieder in #Frieden leben kann. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 24, 2023

Bereits am Mittwoch hatte das Auswärtige Amt auf X anlässlich des Nationalfeiertages die ukrainische Souveränität über alle aktuell von Russland besetzten Gebiete einschließlich der Krim betont. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärt. Am 24. Februar 2022, exakt ein halbes Jahr vor dem Unabhängigkeitstag, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.