Baerbock nach Reifenpanne am Flugzeug wieder in Berlin gelandet

Nach einer Reifenpanne am Regierungsflugzeug im Wüstenemirat Katar ist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit etwa 17 Stunden Verspätung wieder in Berlin gelandet. Nachdem am Mittwoch an der Maschine ein platter Vorderreifen entdeckt worden war, mussten von der Bundeswehr Ersatzteile aus Deutschland eingeflogen werden. Aus Sicherheitsgründen wurden beide Reifen des Bugfahrwerks ausgetauscht. Als Grund für die Panne wurde Materialermüdung für wahrscheinlich gehalten, nachdem kein Schaden am Reifen entdeckt worden war.

Gegen 8 Uhr Ortszeit startete die Grünen-Politikerin mit ihrer Delegation von Katars Hauptstadt Doha und erreichte Berlin ohne weitere Probleme um kurz nach 13 Uhr.

Baerbock hatte bei ihrer ursprünglich auf drei Tage angelegten Reise in die Golfregion doppeltes Pech mit den Flugzeugen. Schon der Flug von Berlin ins saudi-arabische Dschiddah am Montag hatte sich wegen eines technischen Defektes an der Regierungsmaschine um zwei Stunden verzögert. Deshalb wurde ein eigentlich am Hafen der Stadt am Roten Meer geplanter Termin im Zusammenhang mit den Evakuierungen aus dem Sudan abgesagt.

Am Mittwoch war die Ministerin dann in Katar gestrandet. Die Luftwaffe schrieb auf Twitter über das benötigte Ersatzteil, dies könne „nicht ein x-beliebiger Reifen von der Stange sein, da ansonsten ein Platzen des Reifens bei der Landung droht“. Zugleich veröffentlichte sie ein Foto von dem defekten Reifen. „Das Spezialmodell ist vor Ort nicht vorhanden und daher wird aus Deutschland ein Ersatz geliefert“, hieß es weiter.