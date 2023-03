Suche nach Energie-Partner? Baerbock reist in den Irak

Außenministerin Annalena Baerbock geht an Bord eines Flugzeugs. dpa/Britta Pedersen

Außenministerin Annalena Baerbock reist irakischen Angaben zufolge am Dienstag nach Bagdad. Die Grünen-Politikerin werde dort Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani sowie ihren Amtskollegen Fuad Hussein treffen, teilte das irakische Außenministerium am Montag mit.

Deutschland und der Irak wollen demnach bei dem Besuch ihre bilateralen Beziehungen stärken und eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen erörtern. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Deutschland will Iraks neuem Regierungschef helfen

Iraks neuer Regierungschef Al-Sudani steht unter Druck, sein Land nach Jahren des Kriegs gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise zu führen. Das Bundesaußenministerium hatte Al-Sudani dabei Unterstützung versprochen. Im Irak leben rund 30 Prozent der Menschen in Armut, seit 2019 kommt es immer wieder zu Massenprotesten im Land.

Im Januar hatte Iraks Ministerpräsident bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin getroffen. Deutsche Soldaten unterstützen den Irak im Kampf gegen den IS. Die Terroristen kontrollierten noch vor einigen Jahren große Gebiete im Irak und in Syrien. Sie sind dort mittlerweile zwar militärisch besiegt, verüben aber weiterhin Anschläge.