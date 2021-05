Berlin - Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung am Berliner Hauptstadtflughafen BER ein Flugzeug. „Polizeikräfte sind am Luftfahrzeug vor Ort“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend.

Die Ryanair-Maschine, die eigentlich auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau war, stehe auf einer Sonderabstellposition. Weitere Details nannte die Sprecherin mit Verweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht. Wie Jan-Peter Haack, Pressesprecher des BER, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, meldete eine Maschine auf dem Weg von Dublin nach Krakau eine „Luft-Notlage“. Die Crew bat um eine außerordentliche Landung in Berlin.

Flughafensprecher: Es handelt sich um eine Polizeilage

Beim Landen um 20.08 Uhr habe die Maschine keine technischen Probleme gehabt, auch die Feuerwehr stellte zunächst keine Mängel fest. Laut Haack seien technische Defekte derzeit ausgeschlossen: „Es handelt sich um eine Polizeilage“, sagte er dem RND. Ob es sich um eine Bedrohungslage handelt, etwa eine Bombendrohung, konnte er nicht sagen.

Die zuständige Bundespolizei, die das Flugzeug derzeit noch untersucht, spricht von einem Einsatz der „Gefahrenabwehr“. Da der Einsatz noch laufe, könne aus einsatztaktischen Gründen aber nichts zur Ursache der Notlandung gesagt werden, so Bundespolizei-Sprecherin Christina Weigand gegenüber dem RND.