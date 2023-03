Austausch in Chat-Gruppe bei der Prüfung ist Täuschung Tauschen sich Studierende während einer Online-Prüfung intensiv in einer Chat-Gruppe aus, können sie wegen Täuschung exmatrikuliert werden. Das hat das Verwa... dpa

Berlin -Tauschen sich Studierende während einer Online-Prüfung intensiv in einer Chat-Gruppe aus, können sie wegen Täuschung exmatrikuliert werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, wie es am Freitag mitteilte. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Austausch tatsächlich hilfreich war und richtige Antworten lieferte, so das Gericht. Damit blieb die Klage einer Studentin im Bachelorstudiengang „Öffentliche Verwaltung“ erfolglos, die wegen der „besonderen Schwere der Täuschung“ exmatrikuliert worden war. Das Urteil ist rechtskräftig (Az. VG 12 K 52/2).