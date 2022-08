Forscher aus den Vereinigten Staaten und Australien arbeiten im Rahmen eines millionenschweren Forschungsprojekts an der University of Melbourne daran, den ausgestorbenen Tasmanischen Tiger wieder zum Leben zu erwecken. Wie der Sydney Morning Herald berichtet, soll ein Team aus über 50 Wissenschaftlern innerhalb einer Dekade die Auferstehung des Thylacinus cynocephalus ermöglichen. Gelingen soll dies dank modernster Gentechnik.

„Da wir über alle nötigen Technologien verfügen, würde ich sagen, unsere Erfolgschancen liegen bei 100 Prozent“, sagte Andrew Pask, Genforscher und Projektleiter am Thyclacine Integrated Genomic Restoration Labor (TIGGR). Das letzte bekannte Exemplar des Beuteltieres starb bereits 1936 in einem Zoo in der tasmanischen Stadt Hobart. Laut Pask habe man mittlerweile rund 95 Prozent des Genoms der in Australien beheimateten Spezies wiederherstellen können.

Kritiker: „Wiederbelebung ist ein wissenschaftliches Märchen“

Noch sind sich Forscher uneins darüber, ob ein solches Vorhaben überhaupt gelingen könnte. „Ich bin nicht davon überzeugt, dass das mit unserem heutigen Wissen möglich ist“, erklärte Dr. Mike Westerman, DNA-Experte an der La Trobe University.

Auch Professor Jeremy Austin vom Australian Centre for Ancient DNA äußerte Zweifel an dem Projekt: „Wiederbelebung ist ein wissenschaftliches Märchen.“ Bei derartigen Großvorhaben – die Forscher werden mit Investments von rund 15 Millionen australischen Dollar (10,3 Millionen Euro) unterstützt – gehe es letztlich mehr um Medienaufmerksamkeit als um „seriöse Wissenschaft“.

Doch auch wenn die Wiederauferstehung des Tasmanischen Tigers gelingen sollte, würde dies einige neue Fragen aufwerfen – sowohl ethischer, als auch rein praktischer Natur. Wären die Raubtiere erst einmal zum Leben erweckt, gäbe es einiges mehr zu bedenken, angefangen beim Lebensraum. Professor Westerman: „Wo um alles in der Welt würde so eine Population überhaupt gehalten werden?“