800 Kreuzfahrt-Passagiere sitzen wegen Algen am Schiffsrumpf tagelang fest

Algenbewuchs am Rumpf ihres Schiffes hat die rund 800 Passagiere einer Luxus-Kreuzfahrt rund um Australien und Neuseeland zum Jahreswechsel tagelang aufgehalten. Taucher mussten den als Biofoul bekannten Bewuchs mit Algen, Mikroorganismen und Pflanzen vom Rumpf der „Viking Orion“ zunächst außerhalb australischer Gewässer, etwa 22 Kilometer vor der Küste der Stadt Victor Harbor, entfernen, wie das australische Fischereiministerium am Montag erklärte. Dies sei notwendig gewesen, um die australischen Gewässer vor „möglicherweise schädlichen Meeresorganismen“ zu schützen.

Australien hat sehr strikte Regeln unter anderem in puncto Biosicherheitsrisiken, um seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.

Vier Häfen verweigern der „Viking Orion“ das Anlegen

Das Kreuzfahrtschiff war einen Tag vor Heiligabend von Auckland in Neuseeland ausgelaufen und hatte am zweiten Weihnachtstag in Wellington Station gemacht. Gleich vier Häfen verweigerten das Anlegen: Christchurch und Dunedin auf der Südinsel sowie Hobart im australischen Tasmanien und Adelaide in Südaustralien. Nach der Reinigung in internationalen Gewässern legte die „Viking Orion“ am Montagabend (Ortszeit) dann endlich im Hafen von Melbourne in Südostaustralien an.

Die Reederei Viking erklärte, das Schiff habe leider mehrere Stopps auslassen müssen, um „eine begrenzte Menge üblichen Bewuchses“ entfernen zu lassen. Es werde seine Fahrt aber nun wie geplant fortsetzen. Die Passagiere sollten für die ausgefallenen Stationen entschädigt werden.