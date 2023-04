Auto als Rammbock: Palästinenser überfährt drei Israelis und wird erschossen

Ein Palästinenser hat im Westjordanland bei einem mutmaßlichen Anschlag mit seinem Auto drei Israelis gerammt und verletzt. Der Fahrer sei vor Ort erschossen worden, teilte das Militär am Samstagabend mit. Nach Angaben der Armee setzte ein „Terrorist“ in der Nähe der Stadt Beit Ummar ein Fahrzeug als Rammbock ein, bevor er „neutralisiert“ worden sei. Ein Sprecher bestätigte anschließend den Tod des Mannes.

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden drei Männer verletzt, einer von ihnen schwer. Sie wurden in Krankenhäuser in Jerusalem eingeliefert. Angaben zur Identität des mutmaßlichen Angreifers lagen zunächst nicht vor. Beit Ummar liegt einige Kilometer nördlich von Hebron im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland.

Medizinstudent von israelischer Polizei erschossen

In der Nacht zum Samstag hatte die israelische Polizei einen israelischen Araber in Jerusalem getötet. Nach Darstellung der Polizei hatten Beamte den 26-jährigen Medizinstudenten an einem der Zugangstore zum Tempelberg angehalten und befragt. Dabei habe der „Terrorist“ einen Polizisten angegriffen, dessen Waffe entwendet und damit einen Schuss abgefeuert. Die Beamten kämpften den Angaben zufolge mit dem Mann und erschossen ihn dabei.

Die Familie des Toten stellte die Angaben der Polizei in Frage. Die im israelischen Parlament vertretene islamisch-konservative Raam-Partei wies die Darstellung zurück.

14 Israelis, eine Ukrainerin und 89 Palästinenser bei Anschlägen getötet

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden 14 Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen durch Palästinenser getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 89 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.