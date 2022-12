Auto bleibt im Schnee stecken: Senior stirbt auf rätselhafte Weise

Der 74-Jährige aus Sachsen-Anhalt soll noch versucht haben, den Wagen vom Schnee zu befreien. Am Sonntagmorgen wurde dann seine Leiche am Straßenrand entdeckt.

In Sachsen-Anhalt ist ein 74 Jahre alter Mann tot an einer Straße gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sein Wagen bei Allerstedt, einem Ortsteil von Kaiserpfalz im Burgenlandkreis, im Schnee stecken geblieben. Der Senior habe daraufhin das Fahrzeug verlassen, erklärte eine Polizeisprecherin in Halle.

Es gebe Anzeichen, dass er versuchte, das Auto frei zu bekommen. Was dann geschah, ist unklar. Am Sonntagvormittag wurde am Straßenrand, ganz in der Nähe des Fahrzeugs, die Leiche gefunden. Offenbar lag diese dort bereits mehrere Stunden. Wann der Rentner losgefahren war und woran er schließlich starb, soll nun ein Todesermittlungsverfahren klären.