Auto brennt aus - Verdacht auf Brandstiftung

Wittstock/Dosse -Ein Auto ist in der Nacht zu Freitag in Wittstock/Dosse vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Einsatzkräfte wurden in den frühen Morgenstunden zu einem Grundstück in der Stadt im Nordwesten von Brandenburg gerufen, auf dem das Auto stand. Die Flammen griffen von dem brennenden Wagen ausgehend auf eine angrenzende Hecke über. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.