Auto brennt in Neukölln

Berlin -Kurz nach Mitternacht hat in Berlin-Neukölln ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatten in der Thiemannstraße zwei Passantinnen Rauch an dem Kleinwagen eines Carsharing-Unternehmens bemerkt. Wenig später schlugen Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs. Es brannte im hinteren Bereich nahezu komplett aus. Auch ein dahinter geparktes weiteres Auto der Mietfirma wurde durch die Hitze beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

