Audi brennt in Weißensee: Mehrere Explosionen, Video geht auf Instagram viral

Ein Audi brennt in Weißensee. Das klingt erst mal nicht so überraschend. Doch ein Instagram-Video von dem Feuer, das gerade im Netz viral geht, macht den für Berlin scheinbar alltäglichen Vorfall etwas kurios. Flammen schlagen hoch, Explosionen sind in dem Videoschnitt zu sehen und zu hören, Rauschschwaden steigen über der Straßenkreuzung auf. Die Feuerwehr rückt schnell an, um den Brand zu löschen. Der Audi brennt wohlgemerkt direkt an einer Ampel. Wie das Auto Feuer fing, ist unklar.

Aufgenommen wurde das Video an der Straßenkreuzung Berliner Allee/Pistoriusstraße/Albertinenstraße. Nicht unbedingt eine Ecke von Berlin, in der Autos häufig brennen.

Auf der Plattform „dasistberlinbitch“ wurde das Video am Donnerstag hochgeladen und ist seitdem über 16.000 Mal gelikt worden. Entsprechend ironisch fallen die Kommentare aus. „Das B steht in Berlin für brennende Autos“ oder „next level klima barriade“. Ob die Polizei Berlin zu dem Fall ermittelt, wurde noch nicht mitgeteilt.