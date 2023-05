Unfallauto geht in Flammen auf: Person verbrennt in Brandenburg

Gumtow/Kyritz -Ein Unfallauto hat auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gumtow (Landkreis Prignitz) und Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) während eines Rettungsversuchs in Flammen gefanngen und eine Person ist darin verbrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam der Autofahrer oder die -fahrerin zuvor aus bislang ungeklärter Ursache offenbar von der Straße in Brandenburg ab und fuhr gegen einen Baum.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Person im Auto eingeklemmt und noch am Leben, aber nicht mehr ansprechbar. Noch während des Rettungsversuchs habe es Explosionsgeräusche im Motorraum gegeben. Daraufhin sei das Auto in Flammen aufgegangen.

Einsatz belastend für die Feuerwehr

Ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelte, blieb zunächst offen, da die Person bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Laut einem Bericht von Tag24 soll es sich jedoch um einen Mann handeln. „Als Einsatzkraft der Feuerwehr ist es äußerst belastend, in einer Situation konfrontiert zu sein, in der wir eine Person nicht mehr aus einem brennenden Auto befreien können“, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber dem Nachrichtenportal. Die Feuerwehr war mit 21 Kräften etwa vier Stunden lang im Einsatz.

Dem Sprecher zufolge gibt es keine Unfallzeugen. Es sei nach derzeitigem Stand deshalb auch unklar, ob bei dem Unfall von Donnerstagnachmittag weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen waren.