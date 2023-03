Auto erfasst Fußgänger auf A19: 78-jähriger Mann tot Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist auf der Autobahn 19 unweit der Landesgrenze Brandenburgs zu Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und tödlich verlet... dpa

Röbel/Wittstock -Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist auf der Autobahn 19 unweit der Landesgrenze Brandenburgs zu Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der Mann in der Nacht auf Mittwoch unvermittelt auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der 78-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.