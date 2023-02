In Jerusalem ist es zu einem mutmaßlichen Angriff auf eine israelische Siedlung gekommen. Ein Auto raste in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle.

Auto fährt in Jerusalem in Menschenmenge – zwei Tote, darunter ein Kind

Ein Auto ist in Jerusalem in eine Gruppe Menschen gefahren. Ahmad Garabhali/AFP

Bei einem Anschlag mit einem Auto sind am Freitag an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem zwei Menschen getötet worden, darunter auch ein achtjähriges Kind. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die israelische Polizei und die Rettungskräfte mitteilten. Die Polizei hatte von einem mutmaßlichen „Terroranschlag“ gesprochen.

Israel und Palästina: Konflikt spitzt sich seit Wochen zu

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt weiter verschärft. Am Freitag vor zwei Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sechs Israelis und eine ukrainische Staatsbürgerin. Am Tag zuvor wurden bei einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Dschenin zehn Palästinenser getötet.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 43 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder ihren eigenen Anschlägen getötet worden.