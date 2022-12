Köpenick: Auto fährt Fußgänger an – 30-Jähriger schwer verletzt Der Fußgänger wurde auf der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. dpa

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einer Unfallstelle. dpa/Monika Skolimowska

Berlin -Ein Fußgänger ist in Berlin-Köpenick von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer fuhr am Freitagvormittag auf der Bahnhofstraße, als der 30-Jährige die Fahrbahn betrat, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Pkw-Fahrer habe nicht mehr rechtszeitig bremsen können, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.