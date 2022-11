Auto fährt gegen Ampel: Drei Frauen leicht verletzt Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Ampelmast in Berlin-Lichtenberg sind drei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren leicht verletzt worden. Sie wurden in ... dpa

Berlin -Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Ampelmast in Berlin-Lichtenberg sind drei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren leicht verletzt worden. Sie wurden in einer Klinik ambulant behandelt, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 29 Jahren hatte laut Atemkontrolle 1,2 Promille Alkohol im Blut und kam zur Blutentnahme vorübergehend in Gewahrsam. Sein Führerschein wurde eingezogen, wie es weiter hieß.