Berlin - Fünf Menschen sind in Berlin lebensgefährlich verletzt worden, als ein Auto am Mittwoch in der Innenstadt in eine Personengruppe gefahren ist. Weitere drei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mensch starb. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Außerdem wurden Menschen leicht verletzt, wie viele sagte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei untersuchen nun, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, so die Polizei. Dazu müsse auch die Identität des Fahrers des Autos geklärt werden. Die Polizei hatte den Mann vorläufig festgenommen.

Das Auto war laut Polizei um 10.26 Uhr nahe der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße, Tauentzienstraße in eine Gruppe von Menschen gefahren und dann knapp 200 Meter weiter im Schaufenster eines Geschäfts auf der Tauentzienstraße zum Halten gekommen.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.