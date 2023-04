Auto gerät unter Sattelzug: Verkehrsunfall in Sachsen fordert zwei Tote

Donnerstagnachmittag war ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Zwei Menschen starben.

Donnerstagnachmittag war ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Zwei Menschen starben. Lino Mirgeler/dpa

Ein 76-Jähriger ist im sächsischen Vogtland mit seinem Auto unter einen Sattelzug geraten und dabei ums Leben gekommen. Auch seine 71-jährige Beifahrerin starb bei dem Unfall, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstagabend mitteilte. Der 23-jährige Lastwagenfahrer und sein Beifahrer kamen mit Schocks in eine Klinik.

Den Angaben zufolge war der 23-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einer Bundesstraße in Rosenbach in Richtung Plauen unterwegs. Der ihm entgegenkommende Senior kam von der Fahrbahn ab und geriet unter den Sattelauflieger.

Dabei wurde der Wagen in einen Seitengraben geschleudert. Der 76-Jährige wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und starb noch in seinem Auto. Auch die 71-jährige Beifahrerin konnte trotz Rettungsmaßnahmen nur noch tot geborgen werden. Die Straße blieb stundenlang gesperrt.