Auto kollidiert mit Linienbus: Busfahrer schwer verletzt

Falkensee -Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Falkensee am Montagabend mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der 52 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Fahrgäste waren laut Polizei nicht in dem Bus.

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Auto auf der Spandauer Straße aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Wagen stieß frontal mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der Busfahrer, den die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreite, kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen rund 55 000 Euro.