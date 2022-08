Rostock/Berlin - Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin sind sechs Menschen in einem Fahrzeug schwer verletzt worden. Ein Autofahrer aus Berlin war am Sonntagabend bei Kavelstorf (Landkreis Rostock) gegen ein Pannen-Auto gefahren, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte. In dem Pannen-Auto, das neben der Fahrspur auf dem Standstreifen gestanden haben soll, habe niemand mehr gesessen.

Der 28-jährige Fahrer des auffahrenden Autos und vier Insassen, darunter zwei Kinder, wurden schwer verletzt und kamen in Kliniken. Eine Frau Auto erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und sei weiter in einem kritischen Zustand, hieß es.

Warum der 28-Jährige plötzlich mit dem Wagen nach rechts von der A19 abkam und ob das Fahrzeug mit sechs Personen hätte besetzt sein dürfen, werde noch untersucht.

Die A19 war rund eineinhalb Stunden im Rückreiseverkehr von der Ostsee nach Berlin gesperrt. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.