Auto kollidiert mit Straßenbaum in Schöneiche: Fahrer tot

Schöneiche -Ein Autofahrer ist in Schöneiche (Landkreis Oder-Spree) nach einer Kollision seines Wagens mit einem Straßenbaum gestorben. Der 71-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Mann am Montagnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Baum. Der Unfallort war zeitweise gesperrt, hieß es weiter.