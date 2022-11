Auto kommt von der Straße ab: Zwei Verletzte Ein 82-jähriger Mann ist mit seinem Auto auf der B320 zwischen Lieberose und Lamsfeld (Landkreis Dahme-Spreewald) von der Straße abgekommen und dabei schwer ... dpa

Lieberose -Ein 82-jähriger Mann ist mit seinem Auto auf der B320 zwischen Lieberose und Lamsfeld (Landkreis Dahme-Spreewald) von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Eine 80-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Dienstagvormittag leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.