Berlin - Ein Betrunkener ohne Führerschein hat in Berlin-Neukölln seinen Wagen in eine Baustelle gelenkt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto des 31-Jährigen soll in der Nacht zu Dienstag in der Kiefholzstraße gegen eine Absperrung geprallt sein, sich überschlagen haben und auf dem Dach gelandet sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer erlitt eine Schnittverletzung am Arm, seine 25 Jahre alte Beifahrerin einen Schock. Beide wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine Kontrolle ergab 1,9 Promille Atemalkohol bei dem Fahrer.