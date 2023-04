Berlin-Pankow: Auto kracht in Verkehrsinsel – zwei Menschen schwer verletzt

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Pankow sind zwei Menschen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 28 und 19 Jahren waren am Mittwochabend mutmaßlich zu schnell mit einem Auto unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag sagte.

Der Fahrer verlor den Angaben nach die Kontrolle und krachte in eine Verkehrsinsel. Beide Insassen des Wagens wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten an der Kreuzung Wildbergstraße und Reindelstraße dauerten in der Nacht noch an.