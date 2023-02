Auto prallt mit mehreren Wagen zusammen: Fahrer flieht In Berlin-Schöneberg ist ein Mann nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in mehrere Autos gekracht, in ein Mehrfamilienhaus geflohen und schließlich gegen erhe... dpa

Berlin -In Berlin-Schöneberg ist ein Mann nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in mehrere Autos gekracht, in ein Mehrfamilienhaus geflohen und schließlich gegen erheblichen Widerstand festgenommen worden. Bei dem Unfall erlitt der Mann demnach unter anderem schwere Kopfverletzungen.