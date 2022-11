Auto überschlägt sich auf dem Kurfürstendamm Ein Auto hat sich auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg überschlagen - der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 25-jährige verlor am frü... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens. Lisa Ducret/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Auto hat sich auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg überschlagen - der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 25-jährige verlor am frühen Sonntagmorgen aus unbekannten Gründen die Kontrolle, als er in Richtung Halensee unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen streifte demnach am Lehniner Platz zunächst den Bordstein und einen Poller auf der Mittelinsel des Kurfürstendamms.