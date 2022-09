Berlin - Ein Unbekannter hat sich in Berlin-Lichterfelde mit dem Auto überschlagen und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Ermittlungen zu dem Verdächtigen dauern an, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Bei dem Unfall am Samstagmorgen in der Morgensternstraße waren zudem drei weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers lag auf der Seite. Berichten eines Passanten zufolge soll nach dem Unfall ein Mann aus dem Dachfenster des Autos geklettert und in Richtung Osdorfer Straße geflüchtet sein. Einer Rekonstruktion der Polizei ergab, dass der Unfallverursacher den Ostpreußendamm aus Richtung Königsbergerstraße kommend in Richtung Morgensternstraße befahren haben muss.