Auto überschlägt sich in Berlin-Grunewald: Vier Verletzte Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grunewald sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 22-Jähriger verlor am frühen Sonntagmorgen auf der K... dpa

ARCHIV - Ein Absperrband der Polizei. Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grunewald sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 22-Jähriger verlor am frühen Sonntagmorgen auf der Kreuzung von Havelchaussee und Kronprinzessinnenweg die Kontrolle über sein Auto, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Nach den Angaben vom Sonntag brachten Rettungskräfte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer und eine Mitfahrerin wurden ambulant versorgt, wie es weiter hieß. Die Unfallursache war zunächst unklar.