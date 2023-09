Auto überschlägt sich in Kreuzberg

Berlin -Eine 27-jährige Autofahrerin in Berlin-Kreuzberg hat bei einem Unfall Glück im Unglück gehabt. Die Frau sei am Sonntagmorgen im Kottbusser Damm unterwegs gewesen, als sie aus bisher unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie prallte damit gegen ein parkendes Auto, dann überschlug sich ihr Wagen und landete auf dem Dach. Die 27-Jährige konnte sich laut Polizei selbst befreien und erlitt eine Schürfwunde im Gesicht. Sie kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der Frau einen Wert von über ein Promille.

