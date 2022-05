#Technische_Hilfeleistung nach einem #Verkehrsunfall in der #Königsallee in #Grunewald. Ein #PKW überschlug sich und wurde 10 m in den Wald geschleudert. 4 Personen rettungsdienstlich versorgt und in die Klinik gebracht. Pkw mit Unterstützung von unserem #Rüstwagen geborgen. pic.twitter.com/6pXzCGJZWC