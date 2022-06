Ahrensfelde - In Ahrensfelde haben Unbekannte ein Auto und ein Motorrad geklaut. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurden im Ortsteil Eiche in der Eichner Chaussee die beiden Fahrzeuge jeweils von einem Bewohnerparkplatz gestohlen. Ein Zeuge soll in der Nacht zu Montag drei Personen beobachtet haben, die gegen 2.30 Uhr mit einem Kastenwagen in der Straße unterwegs gewesen sein sollen. Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen um Mithilfe.

Der Schaden der Diebstähle beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 10.000 beziehungsweise 21.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.