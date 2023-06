Unfall in Berlin-Moabit: Drei Verletzte

Zwei Autos stoßen in Moabit auf einer Kreuzung zusammen, mehrere Menschen werden verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll über Rot gefahren sein.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin war mutmaßlich über Rot gefahren und hatte so einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen verursacht, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht auf der Kreuzung Lehrter Straße/Perleberger Straße. Die 22-Jährige soll bei Rot in die Kreuzung eingefahren und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidiert sein. Der 25-jährige Fahrer des zweiten Wagens sowie seine 24- und 23-jährigen Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.